Kanal İstanbul’a itiraz için bugün son

Yapılması planlanan ve büyük tepki gösterilen ‘Kanal İstanbul’ Projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandıktan sonra vatandaşların ‘görüş ve önerilerine’ sunulmuştu.

Bunun üzerine projenin iptalini isteyen vatandaşlar, yalnızca İstanbul'da değil ülkenin dört bir yanından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak itiraz dilekçelerini vermeye başladı.

İTİRAZ SÜRESİ BUGÜN SONA ERİYOR

Projeye itirazlar, bugün sona eriyor. Vatandaşlar, itirazlarını bugün günü mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne dilekçeyle başvurarak yapılabildiği gibi, ilgili kurumlara faks göndererek ya da CİMER üzerinden de yapılabiliyor.