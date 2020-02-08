Kanal İstanbul’a karşı insan zinciri!

Kanal İstanbul projesine karşı Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun çağrısıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yapıldı. İnsan zinciri oluşturan yüzlerce vatandaş projenin iptal edilmesini istedi.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen gerçekleştirilen eylem öncesinde polis bir süre eylem yapılmasına izin vermedi. Vatandaşların geri adım atmaması sonucu eylem gerçekleştirildi.

Eylem boyunca “Sana kanal yaptırmayacağız”, “Gençlik gelecek, gelecek yeşillenecek” sloganları atıldı, çeşitli pankart ve dövizler taşındı.

BİR RANT PROJESİ

Eylem sonrasında Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu adına Melis Akyürek basın açıklamasını okudu.

Akyürek projenin bir avuç zenginden başka kimseye fayda sağlamayacağını belirterek, şunları söyledi:

* İstanbullular olarak yıkım, talan ve rant projesi Kanal İstanbul’a karşı bir kez daha, bu defa Kadıköy’de, meşaleli insan zinciri eyleminde bir araya geldik.

* Deprem tehdidini her an hisseden, sevdiklerinin hayatından kaygı duyan İstanbullular olarak soruyoruz: Hepimizin hayatı tehlikedeyken 110 milyar lira neden yıkılacağı kesin, 50 bin belki de daha fazla konutun yenilenmesine değil de bir avuç zenginden başka hiç kimseye fayda sağlamayacak bir rant projesine gidiyor.

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ÇEVREYE BÜYÜK ZARAR

Kanal İstanbul Projesi’nin çevreye vereceği zararı dile getiren Akyürek şu ifadeleri kullandı:

* Bu proje akla, bilime, hukuka, halkın iradesine karşıdır.

* Sadece insanlara değil, bütün canlılara zarar verecek bir projedir.

* Adeta İstanbul’a; hava, su orman, deniz ekosistemlerine; yani canlı yaşama karşı açılmış topyekün bir savaştır.

* İstanbullu susuz kalacak. Proje yapıldığı takdirde Terkos Gölü’ne tuz karışacak, Sazlıdere Barajı ortadan kalkacak. Küçükçekmece Lagünü ve yeraltı suları tuzlanacak.

* Vatandaşın evine, arazisine el konulacak!

* ÇED raporuna göre DOP kullanılarak halkın elinden, arazilerinin yüzde 45’i hukuksuzca, bedelsiz alınacak.

MARMARA’DA HAYAT BİTECEK

“Marmara Denizi ölü deniz haline gelecek” diyen Akyürek, Marmara’da pek çok balık türünün yok olacağını söyledi.

Akyürek Marmara habitatıyla ilgili şöyle konuştu:

* Proje, Marmara Denizi’nin oksijensiz kalmasına, balık türlerinin yok olmasına, kanalizasyon sisteminin zarar görmesine neden olacak.

* Kuzey Ormanları tamamen yok olacak.

* Kanal inşaatıyla, 23 milyon metrekare orman alanı, 136 milyon metrekarelik tarım alanı ve sulak alan ortadan kalkacak.

* Göçmen kuşlar, hayvanlar, endemik bitki türleri yok olacak.

* Bir avuç zengin daha zengin olacak.

* Kanal İstanbul Projesi bir avuç inşaat sermayesine milyonlarca dolar kâr sağlarken, projenin maliyeti vergilerimizle finanse edilecek.

‘SEVDİKLERİMİZ HAFRİYAT KAMYONLARI TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK’

Sözlerini proje nedeniyle bölgede yoğunluğu artarak hafriyat kamyonlarının zararları ile tamamlayan Akyürek, şöyle konuştu:

* Hafriyat kamyonları zehir saçacak. 7 yıl boyunca İstanbul trafiğine günlük 10 bin hafriyat kamyonu katılacak.

* Yıllarca toz, zehir soluyacağız. Sevdiklerimiz her gün hafriyat kamyonu tehdidi ile karşı karşıya kalacak.

* Binlerce yıllık kent belleği yok olacak.

* Kanal, Bathenoa Antik Kenti ve İstanbul’daki ilk yerleşmelerden biri olan Yarımburgaz Mağaraları’nı yutacak.

* Yalana, talana, yıkıma, Kanal İstanbul’a birlikte dur diyelim.

* Ormanı, suyu havayı, tarım alanlarını, sincapları, su samurlarını, leylek yavrularını, mahallemizi, parklarımızı, çocuklarımızın geleceğini, yaşamı birlikte savunalım.