Kanalın kazı maliyeti bile toplam ihalenin üzerinde

Maden Mühendisleri Odası'nın Kanal İstanbul'un kazı sürecine ilişkin hazırladığı raporda dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. ÇED raporunda 1.1 milyar metreküp olarak açıklanan kazı miktarının, kabarma faktörü ile birlikte 1.3 milyar metreküp olacağı belirtildi.

Kanal güzergâhının kireçtaşı, kumtaşı ve kil taşından oluştuğu dikkate alındığında kazı sonrası taşınacak hafriyat miktarının 1.43 milyar ile 1.76 milyar metreküp arasında değişeceği vurgulandı. ÇED raporunda “kazı, nakliye ve depolama” maliyetlerinin 11.7 milyar dolar, Kanal İstanbul Projesi'nin yapım maliyetinin de 75 milyar TL olarak açıklandığı hatırlatılan Maden Mühendisleri Odası raporunda şu görüşlere yer verildi: ÇED Raporu yayınlandığı Ocak 2020'de kur 5.9 liraydı. Buna göre projenin ‘kazı, nakliye ve depolama' maliyeti 69 milyar TL tutuyor. Nakliye maliyetleri gerçek rakamlar üzerinden hesaplandığında kazı, nakliye ve depolama maliyeti 75 milyar TL'nin üzerindedir. Tüm projenin süresi 7 yıl, kazı süresi 4 yıl olarak açıklanmıştı. Ancak 400 kaya kamyonunun temin edilmesi bile 3-4 yıl sürecektir. Bu büyüklükte iş makinalarının proje başlar başlamaz temini imkansızdır.

KAMYON BULMAK 3-4 YIL SÜRER

MMO raporunda dünyadaki üretimleri dikkate alındığında sadece kamyon temininin bile 3-4 yıl süreceği belirtildi.