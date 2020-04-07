Kandil günü için il il namaz vakitleri… İftar saat kaçta?

Kandilde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar namaz vakitlerini araştırıyor. Kandilde oruç tutacak vatandaşlar iftar saat kaçta merak ediyor. Haberimizden il il namaz vakitlerini öğrenebilirsiniz. Peki 7 Nisan'da oruç kaçta açılacak, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il namaz saatleri…



İFTAR SAAT KAÇTA?

İbadetlerini gerçekleştirecek olanlar akşam ezanı saat kaçta okunuyor sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm illerin cuma namaz ve ezan saatlerini öğrenebilirsiniz.

İstanbul: 19:42

Ankara: 19:26

İzmir: 19:47

Bursa: 19:41

Edirne: 19:52

Eskişehir: 19:35

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.