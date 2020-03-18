Kandile kısa bir süre kaldı! Miraç Kandili ne zaman? İşte kandil tarihleri…

Miraç Kandili, yaklaşırken dini günler 2020 listesi merak ediliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İşte Miraç Kandili tarihi ve tüm kandillerin tarihleri…

MİRAÇ KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili bu sene 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu sene kutlanacak kandillerin tarihleri haberimizin devamında…

DİNİ GÜNLER LİSTESİ