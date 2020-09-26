Kandilli: 120 yılda Marmara Bölgesi’nde 3’ten büyük 3 bin 445 deprem kaydedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sosyal medya hesabından 7 büyüklüğündeki bir depremin açığa çıkardığı enerjinin yaklaşık 1 milyon tane 3 büyüklüğündeki depremin toplam enerjisine eşit olduğunu belirtti.

Özener, paylaşımının devamında “Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından 120 yılda Marmara Bölgesinde 3445 adet 3'ten büyük deprem kaydedilmiştir” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL 4.2’LİK DEPREMLE SALLANMIŞTI

24 Eylül günü Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında saat 16.38’de olan 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedilmişti. Saat 21.06’da Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

GÖRÜR: YERİ ENDİŞE VERİCİ

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının minimum 7.2 büyüklüğünde deprem beklenilen fayın üzerinde olduğunu duyurmuştu.

Naci Görür şunları kaydetmişti:

* Arkadaşlar Marmara’da olan 4,3’lük depremi görüyorsunuz.

* Min. 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Yeri endişe verici.

* Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir.

* Bu da sözkonusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir.