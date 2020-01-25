Kandilli Rasathanesi’nin görevi nedir? Deprem Araştırma Enstitüsü ne iş yapar?

Türk bilim tarihinin önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi artan depremlerle yeniden en çok araştırılanlar arasına girdi. İşte Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün görevleri…

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN KURULUŞU

Kandilli Rasathanesi 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. Fransız hükümeti, rasathanenin kuruluşunu hava tahminlerinin telgrafla diğer merkezlere iletilmesi amacıyla desteklemiştir. Avrupa’dan satın alınan gözlem aletleri ile Pera’da 74 metre yüksekliğindeki bir tepede kurulan rasathanenin ilk müdürü Aristide Coumbary'dir.

31 Mart Vakası (12 Nisan 1909) sırasında tahrip edildi ve Maçka’ya taşınmıştır. Matematikçi hem de din adamı Fatin Hoca (Gökmen) tarafından 1911 yılında halen bulunduğu yer olan Kandilli’ye taşınmıştır.

1982’ye kadar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kalan Rasathane, 1982’de Boğaziçi Üniversitesi'ne devredilmiştir. Daha sonra 28.03.1983 tarihinde 2809 sayılı yasayla kanunlaşan 41 sayılı kararnameyle; üniversite bünyesinde; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) adını almıştır.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN GÖREVİ

Deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji alanlarında çalışmaları yürütülen enstitü kapsamında; deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji laboratuvarları bulunmaktadır. Enstitü yaşanan depremlerin şiddetini ölçüyor ve online olarak bu ölçümleri paylaşıyor.