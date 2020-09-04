Kandilli ve AFAD verilerine göre en son nerede deprem oldu?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. Aktarılan bilgilere göre Muğla’nın 112 kilometre açığında Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan kıyılarına yakın bölgede meydana gelen deprem, Ege bölgesinden hissedilmedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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