Kanlı olayda ikinci ölüm!

İlkadım ilçesinde 29 Nisan gecesi meydana gelen olay şöyle gelişti:

”OĞLUNUZU BURAYA GETİRİN”

Huriye -Sabri Karadeniz çiftinin oğlu, Sultan Karadeniz’e küfretti. Sultan Karadeniz de pompalı tüfeğini alıp, akrabası olan ailenin evine geldi. Kapıyı açan Sabri Karadeniz’e, “Oğlunuzu buraya getirin, bana küfretti” dedi.

Çıkan tartışmada, Sultan Karadeniz, Sabri-Huriye Karadeniz çiftine ateş açtı. Çift, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Huriye Karadeniz hayatını kaybetti, Sabri Karadeniz ise hastaneye kaldırıldı.

Pompalı tüfeği olayın yaşandığı binanın arkasına atıp kaçan Sultan Karadeniz, yakalandı. Emniyette verdiği ifadede “Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim bile. Çocukları bana küfretti” diyen Sultan Karadeniz, tutuklandı.

KOCA DA ÖLDÜ

Olayda ağır yaralanan Sabri Karadeniz de bugün hayatını kaybetti. (DHA)