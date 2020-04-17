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Kanserden ölen annelerinin son yolcuğunu cep telefonundan izlediler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Makbule Aykırı'nın cenazesini, corona virüsü tedbirleri nedeniyle gelemeyen Amerika'daki oğlu ile Adapazarı'ndaki kızı cep telefonundan yapılan canlı yayınla izledi.

12:58 -
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Kanserden ölen annelerinin son yolcuğunu cep telefonundan izlediler

İstanbul’da yaşayan Makbule Aykırı, 1 yıl önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aykırı’nın cenazesi, memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesine götürüldü.

Bugün Telli Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verilen Makbule Aykırı’nın cenazesine, corona virüsü salgını nedeniyle Amerika’dan gelemeyen oğlu Murat Aykırı ile Adapazarı’nda yaşayan kızı Funda Aykırı, cep telefonu ile yapılan canlı yayınla izledi.

Makbule Aykırı, cenazeye katılan az sayıdan yakını tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

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