Kapalı görünen kahvehanede kumar oynayanlar böyle yakalandı: Beyler polis!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında aralarında kahvehanelerinde oldu bazı iş yerlerinin geçici süreyle kapatılmasına karar verilmişti. Tedbir kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurallara uymayan ve yasa dışı faaliyet gösteren işyeri ve mekanlara denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, İstiklal Mahallesi'nde bir kıraathanenin yasağa rağmen açık olduğu ve içeride kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

GİZLİ BÖLMEDE KUMAR

Söz konusu kıraathaneye giden ekip, iş yerinin kapısını defalarca çaldı. Çağrılarına yanıt bulamayan polis iş yerinin arkasından dolaşarak havalandırma deliğinden içeriye bakıldığında içerideki kişilerin olduğu gördü. Polisin “beyler polis” çağrısı ile kapı içeridekiler tarafından açıldı.

O sırada kumarhanede bulunan 8 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı. İş yeri sahibi Y.E. ise işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İLK KEZ DEĞİL

İhbar üzerine olay yerine çağrılan Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de işyerinin daha önce mühürlendiğini ve mührün bozulduğunu tespit etti. Kıraathane faaliyetinden men edildi. (İHA)