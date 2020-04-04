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Kapatılan berber, merdiven altına indi!

Antalya'da bir berber yasak olmasına rağmen merdiven altında bir kişiyi tıraş ederken görüntülendi.

18:03 -
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Dünyayı ve Türkiye’yi tehdit eden corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın 21 Mart’ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.

İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye’de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

MÜŞTERİNİN AYAĞINA GİTTİ

Antalya’nın Duraliler Mahallesi’nde bugün öğleden sonra çekilen görüntülerde bir berber, müstakil iki katlı evin bahçesindeki merdiven altında bir kişiyi tıraş etti. Komşulara aldırış etmeyen berber, yanındaki çantada getirdiği makas, tarak gibi aletlerle ev sahibinin saç tıraşını yaptı. DHA

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Antalya Corona Ekonomi İçişleri Bakanlığı mart ayı Türkiye
Son güncelleme: 18:40 04.04.2020
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