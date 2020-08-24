Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 42 şüpheliye FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan Kara Harp Okulunda eğitim görmekteyken KHK ile ihraç edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

09:32 -
Haberler Gündem
Kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 42 şüpheliye FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık’tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

* Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; Kara Harp Okulu’nda eğitim görmekte iken KHK ile ihraç edilen, eğitim döneminde örgüte iltisaklı olduğu ve faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişiler hakkında yapılan araştırmalarda; ilimiz dahilinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü kapsamında haberleştikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. (İHA)

Ankara FETÖ gözaltı Kara Harp Okulu
Son güncelleme: 09:43 24.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more