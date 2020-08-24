Kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 42 şüpheliye FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık’tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

* Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; Kara Harp Okulu’nda eğitim görmekte iken KHK ile ihraç edilen, eğitim döneminde örgüte iltisaklı olduğu ve faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişiler hakkında yapılan araştırmalarda; ilimiz dahilinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü kapsamında haberleştikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. (İHA)