Kapattıkları hastaneleri tekrar açmaya çalışıyorlar

Çalıştıkları fabrika ve iş yerlerinde meslek hastalığına yakalanan işçilere hizmet veren Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin meslek hastalıkları servisi bile kapanarak Covid-19 hastalarına tahsis edildi. Ancak bu kez de özel uzmanlık gerektiren meslek hastalığına yakalanan işçilerin ortada kalma tehlikesi doğdu.

Müteahhitlerin işlettiği ve para yutan makineye dönen şehir hastaneleri hasta bulmakta zorlanmasın diye Ankara'daki Numune, Yüksek İhtisas, Atatürk, Zekai Tahir Burak, Dışkapı Çoçuk ve Ankara Fizik Tedavi hastanelerini kapatmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kapatılan hastanelerin bazılarını pandemi hastalarına hizmet vermek kaydıyla tekrar açabileceklerini söyledi. Koca, “İlk etapta Numune ve Yüksek İhtisasın kısmen açılarak pandemi hastalarına hizmet vermesi planlanıyor” dedi. Yüksek İhtisasın kısmen açılarak pandemi hastalarına hizmet vermesi planlanıyor” dedi.