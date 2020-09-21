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Kapkaç terörü hortladı

MOBESE ve güvenlik kameralarının artmasıyla azalan kapkaç yeniden hortlamaya başladı. Son iki günde kapkaç çeteleriyle ilgili haberler dikkat çekti. Esenyurt'ta bugün yakayı ele veren çetenin 2 üyesinin 65 kapkaç olayına karıştığı belirlendi. Taksim'de dün ortaya çıkan kapkaç görüntüleri üzerine esnafın sözleri de durumun vehametini ortaya koydu: Hemen hemen 2-3 günde bir oluyor, burası artık böyle!

Sozcu.com.tr
14:18 -
Haberler Gündem

1990 ve 2000’li yıllarda vatandaşların korkulu rüyası haline gelen kapkaç olayları gelişen teknolojiyle beraber MOBESE ve güvenlik kameralarının artmasıyla düşüşe geçmişti. Son günlerde ajanslara düşen haberler ise kapkaçın yeniden hortlamaya başladığını düşündürdü.

2 KİŞİ 65 KAPKAÇ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde motosikletli kapkaç çetesi vatandaşların korkulu rüyası oldu. Son zamanlarda 9 kapkaç yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Şikayetler üzerine ekipler harekete geçti ve 4 kişilik kapkaç şebekesi yakalandı.

Şüphelilerden Barış S.’nin 36’sı kapkaç olmak üzere toplam 70 suç kaydının olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Fatih T.’nin  29’u kapkaç toplam 45, Serhat D.’nin toplam 39, Abdulsamed K.’nın ise 4 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON 5 GÜNDE..

Son 5 günde sadece haberlere yansıyan diğer kapkaçlar şöyle

* Taksim: İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim'de iki kadın farklı zamanlarda aynı noktada kapkaça uğradı… Çetenin defalarca kadınların cep telefonlarını kapkaç yaptığı öğrenilirken, bölge esnafı, “Hemen hemen 2-3 günde bir oluyor, burası artık böyle” dedi.

* Küçükçekmece: Cennet Mahallesi’nde bir kişi, dün yolda yürüyen kadının elindeki cüzdanı kaparak kaçtı. Olayı araştıran polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda şüphelinin Necmi D. (28) olduğunu belirledi ve düzenlediği operasyonla yakaladı.

(FOTO: DHA)

* Ankara: Kentte gündüz vakti kaldırımda yürüyen kişinin çantasını alarak kaçan 2 kapkaççı çıkarıldıkları mahkemece çarşamba günü tutuklandı.

* Gaziantep: Kentte son bir haftada Kıbrıs ve Hoşgör Mahallesinde 3 kapkaç ile Dumlupınar’da bir yağma olayının ardından motosikletli 2 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri aranıyor.

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Son güncelleme: 14:48 21.09.2020
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