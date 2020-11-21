Kapkaççıya meydan dayağı! Bütün mahalle peşine düştü

Şişli Kurtuluş'ta sokak üzerinde yürüyen genç bir kadın geçen pazar saat 21.30 sıralarında kapkaça uğradı. Kadının cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başladı. Genç kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar ve motosikletli kuryeler, kapkaççının peşinden gitmeye başladı.

SOKAK SOKAK KOVALANDI

Hızlı bir şekilde koşarak izini kaybettirmeye çalışan şahsı, girdiği her sokakta çok sayıda vatandaş yakalamak için kovalamaya katıldı. Sokak sokak kovalanan şahıs dakikalar sonra motosikletli kuryeler tarafından sıkıştırılarak yakalandı.

Çaldığı cep telefonu elinden alınan şahsa önce kuryeler ardından da mahalleli tarafından tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı. Telefon ise genç kadına geri verildi. Nefes kesen kovalamaca ve şahsın yakalanarak darp edildiği o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DARP EDİLEN ŞAHIS POLİSE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, darp edilmesi sonucu ağzı ve yüzü kan içerisinde kalan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şahsı gözaltına alan polis ekipleri, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. (İHA)