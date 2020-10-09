Kaptan Bora Ekşi’nin katili hakim karşısına çıktı

Endonezya’nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan “İnce Karadeniz” gemisinde makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, 20 Aralık 2019 tarihinde geminin kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayarak öldürmüş ve 8 mürettebatı da yaralamıştı.

Olayın ardından gemi mürettebatı tarafından etkisiz hale getirilen Aktaş, Sri Lanka'daki yetkililer tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açılan Ergin Aktaş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Aktaş Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlandı.

Hayatını kaybeden Bora Ekşi'nin kız kardeşi İrem Ekşi Mutlu ile babası Vahdettin Ekşi ve olayda yaralanan 8 müşteki de duruşmada hazır bulundu.

“KENDİMİ ASKERİ GEMİDE SANIYORDUM”

Duruşmada savunma yapan sanık Aktaş zaman zaman rahatsızlandığını ve Bora kaptanın kendisine ilaç verdiğini anlatarak, “Benimle iyi niyetli olarak ilgilendiğini düşünüyordum. Aramızda problem yoktu” dedi. Olay günü ilaç aldığını söyleyen Aktaş, “Kendimi bir askeri gemide düşünerek kaptanın da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağı aldım. Bora kaptanın kamarasına indim. Kapıyı çaldım. İlaç almak istediğimi söyleyerek içeri girdim. Daha sonra bıçağı sapladım. Bağırış olunca odadan çıktım. Dışarıda ikinci kaptan Cenk ‘bıçağı var' diye anons etti. Sonra diğer gemi personeli üzerime geldi ve ben onları düşman askeri olarak görüp onlara da bıçak salladım. Daha sonra yağcı Coşkun, yangın tüpüyle beni bayılttı. Daha sonra beni bağladılar. Ben isteseydim Melike Yılmaz'ı da öldürecek durumdaydım ancak böyle bir şey yapmadım” dedi.

“BENİ NEDEN ENGELLEDİN HERKESİ ÖLDÜRECEKTİM”

Geminin 3. kaptanı olan Keziban Hazel de duruşmada verdiği ifadede olay günü yaşananları anlattı. Bir gece nöbetteyken sanık Ergin Aktaş'ın yanına geldiğini belirten Hazel şunları anlattı:

* Ergin bana ‘Ben kabeye gidip putları yıktım. Siz hazreti Ayşe'nin kızına benziyorsunuz' dedi. Ben de tedirgin olup Bora kaptanı aradım. Gelip Ergin'i sakinleştirdi. Sonra ben kamarama gittim. Bora kaptanla kamaralarımız çok yakındı. Tam yattığım sırada sesler duydum.

* Ergin, ‘Beni aileme neden şikayet ettin' diye bağırıyordu. Kısa süre sonra Bora kaptanın, ‘Beni öldürme, benim iki çocuğum var' dediğini duydum” dedi.

* Bağırışların ardından Bora kaptanın odasına gittiğini ancak kapının içeriden kilitli olduğunu söyleyen Hazel, “Hemen diğer gemi personelini arayıp çağırdım. Beni de bacağımdan yaraladı. Daha sonra bana ‘beni niye engelledin herkesi öldürecektim.

“SİZİ DÜŞMAN ASKERİ OLARAK GÖRDÜM”

Alınan ifadeler sırasında sık sık SEGBİS sisteminden “Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben sizi düşman askeri olarak görüyordum. Hepinizden çok özür dilerim. Allah her şeye şahittir” diyerek araya giren sanık Aktaş'a Bora Ekşi'nin kardeşi İrem Ekşi Mutlu, “O inandığın Allah cehennemin dibinde yakacak seni Ergin. Ergin abimin gözleri gözlerinden gitmesin. Cehennemin en dibinde yanacaksın” diyerek sinir krizi geçirdi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

“AİLEMİZİ TOPLU HALDE KATLETTİ”

Duruşmanın ardından basına konuşan Bora Ekşi'nin babası Vahdettin Ekşi, “Ailemizi toplu halde katletti ve her gün de katlediyor, öyle bir duygu yaşıyoruz. Bütün aile fertleri psikolojik tedavi görüyoruz. Adalete güveniyorum. Eminim adalet tecelli edecek” dedi. İrem Ekşi Mutlu ise , “Hepimizi mahvetti. Ağabeyime sürekli ‘iyi bir insandı’ dedi. Söyleyecek hiçbir şey yok. Tamamen alavere dalevere, hasta olduğunu söylüyor, ağabeyimi İngiliz kumandanına benzettiğini söylüyor” dedi.