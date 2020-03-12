Kaptan Bora Ekşi’nin katili Türkiye’de

Hint Okyanusu’nda taşımacılık yapan Türk bayraklı ‘İnce Karadeniz’ isimli dökme yük gemisinin makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık’ta kaptan Bora Ekşi’yi bıçakla öldürmüş ve 4 personeli de yaralamıştı.

Mürettebat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bağlanan zanlı, geminin Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’ya yanaşmasının ardından yerel polis tarafından teslim alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaptan Bora Ekşi’nin ailesinin talebi doğrultusunda Türkiye’de yargılanması için Ergin A.’nın iadesi istendi. Sri Lanka makamlarına yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından zanlının Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi.

Türkiye’den giden polis ekibi Ergin A.’yı teslim alarak, bugün sabah tarifeli uçakla İstanbul’a getirdi. Zanlı, İstanbul Havalimanı’ndaki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.