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Kar hayatı felç etti! 200 kişi mahsur kaldı

Soğuk hava ve kar yağışı Sivas’ın Gürün ilçesinde hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 200 kişi ilçede misafir ediliyor.

22:46 -
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Kar hayatı felç etti! 200 kişi mahsur kaldı

En sert kış koşullarının yaşandığı Sivas'ta, soğuk hava ve kar yağışı Gürün ilçesinde hayatı durma noktasına getirdi.

Sivas ile Gürün ve Gürün ile Kayseri arasındaki araç ulaşımı, tipi nedeniyle durdu. Yaklaşık 70 araç ilçe merkezinde mahsur kaldı. 200’e yakın kişi ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi.

İstanbul’da vefat eden 88 yaşındaki Mustafa Güneş isimli vatandaşın cenazesine katılmak üzere Camiliyurt köyüne giden 90 kişi, köy yolunun kapanması sonucu mahsur kaldı. İlçe Özel İdare ile Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İHA

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