Kar maskeli gaspçı yakalandı

Ümraniye'ye bağlı Atakent Mahallesi'ndeki bir markete 10 Ocak Günü müşteri gibi giren kar maskeli gaspçı bir meyve suyu aldıktan sonra ödeme yapmak için kasaya yöneldi. Kasiyerin kasayı açması üzerine ani bir hamle yapan gaspçı kasadan 200 lira alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlatırken, 12 Ocak Günü başka bir markete giren gaspçı aynı yöntemle yine başka bir marketten 150 lira çaldı.

PARA YETMEYİNCE YÖNTEM DEĞİŞTİRDİ

Denediği yöntemlerle az sayıda para çalan gasp şüphelisi 14 Ocak Günü ise elinde silahla bir markete girdi. Markette bulunan kasiyer kadının başına silah dayayan şüpheli kasada bulunan 650 lirayı çaldıktan sonra kaçtı.

Kasiyer kadının ihbarı üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği markette bulunan güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen Adem A. (21) 17 Ocak Günü gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülerek sorguya alınan Adem A.'nın Ümraniye'ye bağlı Atakent Mahallesi'ndeki iki marketten de hırsızlık yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Adem A. tutuklandı.