Kar tatili açıklaması yapılan iller! 12 Şubat’ta okullar tatil mi?

Bir süredir Türkiye'yi etkileyen soğuk ve yağışlı hava yavaş yavaş etkisini kaybediyor ancak yağışın sürdüğü yerlerden kar tatili haberleri geliyor. 12 Şubat tarihli kar yağışları nedeniyle tatil olan il ve ilçeler şu şekilde

12 ŞUBAT'TA HANGİ ŞEHİRLERDE OKULLAR TATİL?

KAYSERİ

Kayseri’de kar yağışı olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullara 1 gün ara verildi. Kayseri’de son 2 gündür düşen hava sıcaklıkları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Develi, Pınarbaşı, Yahyalı, Akkışla, İncesu ve Sarıoğlan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

TRABZON

Trabzon Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkların göz önüne alınarak eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

RİZE

Rize’de yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi ve salı günü okullar tatil edilmişti. Rize Valiliği, kent genelinde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkları göz önüne alarak, eğitim ve öğretime çarşamba günü de ara verildiğini duyurdu.

TOKAT

Tokat’ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarinki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı.

BİTLİS

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı 12 Şubat Çarşamba günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise “Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

VAN

Van il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2020 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili çocuklar. Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar, kendini tekrar gösterdi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime yarın bir gün ara veriyoruz” ifadelerini kullandı.

BAYBURT

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Epcim, attığı tweette, “Bayburt ilimizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2020 tarihinde 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızdaki hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaktır” dedi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşulları ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir geneli köy okulları, il geneli taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim-öğretim, 12 Şubat 2020 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Yine kendi imkânlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Nevşehir'de il merkezi ile tüm ilçeler ve beldelerde eğitim öğretim devam edecek.

BİTLİS

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde okullar yarın için tatil edildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı 12 Şubat Çarşamba günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise “Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği’ndan yapılan yazılı açıklamada Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu. Eğitime ara verilen ilçelerdeki, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

AMASYA

Amasya’nın Taşova ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Amasya’nın Taşova ilçesinde bütün okullarda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin sağlığı ile ulaşım güvenliği için 12 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca Taşova ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak” denildi.