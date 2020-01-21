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Çarşaf giyerek kuyumcu soymaya çalıştı!

Erzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı şahıs ile kuyumcu arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

23:45 -
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Çarşaf giyerek kuyumcu soymaya çalıştı!

Çarşaf giyen Nedim V. (54), Mesut Yıldırım’ın Fevzipaşa Caddesi’ndeki kuyumcu dükkanına geldi. Silahını çekerek vitrindeki altınları isteyen Nedim V.’ye Yıldırım karşı koydu.

Arbede yaşanırken, durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye gelen çok sayıda polis, etkisiz hale getirilen Nedim V.’yi gözaltına aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

ARBEDE GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, siyah çarşaflı olarak kuyumcuya giren zanlı tabancayı göstererek altınları istiyor. Soygun girişimi teşebbüste kalan zanlı ile iş yeri sahibi Mesut Yıldırım arasında çıkan arbedede tabanca yere düşüyor.

Bu sırada olayı kapıdan gören bir vatandaş durumu çevredekilere söyleyerek, eline aldığı sandalyeyle zanlıya doğru ilerleyip, daha sonra geri çekiliyor.

İHA

Yaşanan arbedede zanlıyı yumruk darbeleriyle etkisiz hale getiren iş yeri sahibi, olay yerine gelen polislere teslim ediyor. (İHA)

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Erzincan Haber Polis
Son güncelleme: 23:47 21.01.2020
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