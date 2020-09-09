Karabük Belediye Başkanı Vergili: Vaka sayısı Türkiye ortalamasının 12-13 kat üzerinde

Belediyeye ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Rafet Vergili, virüsün ilk başladığı Mart aylarında hastalığa nasıl önlem alınacağı pek bilinemediği söyleyerek, “Şu anda havaların sıcak seyretmesi sebebiyle virüs ağır seyrediyor. Hastalık sayısı fazla olsa dahi ölüm sayıları az seyrediyor ama ekim sonlarına doğru havalar soğuduğu zaman ölüm oranların çok daha fazla yükseleceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

POZİTİF VAKA SAYISI TÜRKİYE ORTALAMASININ 12-13 KATI

Vergili, şu ifadeleri kullandı:

* Herkes çocuğuna çok iyi bir düğün yapmak ister ama artık dünyada saatlerin durduğu bir dönemde bizimde kurallara uymamız lazım. Düğünü bu döneme denk gelen gençler biraz şanssız bir döneme denk geldiler.

* Bu dönem gençler ‘düğünümüz olsun, dostlarımız gelsin’ diye düşünmemeli. Her düğün merasiminden, her cenaze töreninden mutlak suretle 1-2 kişi nasibini alıyor.

* Bu iş böyle devam ederse sonu facia olur. Türkiye’de şuana kadar 22 bin 500 vaka var. Bu hasta sayısına göre Karabük’te ortalama hasta sayısının 70’i geçmemesi lazım.

* Biz şuanda Türkiye ortalamasının en az 12-13 kat üstünde seyrediyoruz. Bu gerçekten çok tehlikeli bir rakam. Bu rakamlar her tarafta sıkıntı oluşturuyor.

100’DEN FAZLA PERSONELİMİZ COVİD-19 OLDU

Corona virüsün yaşattığı sıkıntılardan belediyeninde nasibini aldığını kaydeden Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Virüse yakalanan belediye personeli arkadaşlarımızın sayısı toplamda 100’ü geçti. Geçenlerde itfaiye personelimizde ve su işleri personelimizde çıkan bir virüsten dolayı komple bir gurubu karantinaya aldık. Ama tabi vatandaşımız ‘5000 Evler’de öğlen su arızası oldu tam gece 12’ye kadar devam etti, bu nasıl bir vicdan’ diye sosyal medyaya yazabiliyor. Virüs bizim çalışmalarımıza da sekte vuruyor” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK LAZIM

İnsanların devletin önlemlerini beklemeden kendilerinin de virüse karşı önlem alması gerektiğini söyleyen Vergili, sözlerini şöyle sonlandırdı;

* Bizim bireysel olarak dikkat etmemiz gereken bir yaşam tarzı içerisindeyiz. Böyle bir ortama bu düğün merakı neden bunu anlamıyorum. Ben bunu yalnız vatandaşlar için söylemiyorum.

* Bizim belediye başkanı arkadaşlarımızda bile var. Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya Bey başka bir belediye başkanı arkadaşının toplantısına gidiyor, toplantıyı düzenleyen belediye başkanı kendisindeki semptomları bildiği halde o toplantıyı düzenliyor ve etrafındaki bir sürü kişi hastalanıyor. Dediğim gibi çok dikkatli olmamız gerekiyor.

BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, Safranbolu ilçesinin Geren Köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakası tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayılarının çok fazla olması nedeniyle köyün tamamının 14 gün karantinaya alındığı ve giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Geçen haftada kent merkezinde bir site içerisinde bulunan apartman karantina altına alınmıştı.