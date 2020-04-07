Karabük Valisi’nden özlenen tablo

Karabük Valisi Fuat Gürel, özlenen bir tabloya imza attı ve iktidar muhalefet ayrımı yapmadan tüm siyasi partilerin il başkanları ile bir araya gelip corona virüsü salgını konusunda yapılan çalışmalar ile alınan tedbirleri anlattı. İl başkanları her türlü katkı için hazır olduklarını bildirdi.

BİRLİK İÇİNDE OLALIM

Karabük Polisevi'ndeki görüşmeye, AKP İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Karabacak, BBP İl Başkanı Dursun Kıraç, SP İl Başkanı Muhsin Çebi ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı katıldı.

Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Jandarma Alay Komutanı Sefa Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da görüşmede yer aldı. Yapılan çalışmalarla ilgili il başkanlarına bilgi veren ve destek isteyen Vali Gürel ‘'Tüm süreci beraber yürütmeliyiz, bir ve birlik olduğumuzda bu sıkıntıdan en az zararla çıkacağız'' dedi. Vali Gürel şunları söyledi:

*Her parti temsilcisi de kendi tabanına bilgi versin, uyarsın. Devletimizin tüm kurumları, önlemleri en üst seviyeye çıkararak, seferberlik ruhuyla bu salgına karşı mücadelesini sürdürmekte.

*İnsanüstü ve fedakarca çalışmalarıyla bu mücadelenin en ön safında doktor, hemşire, sağlık çalışanlarımız var. Emniyet güçleri, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, memurlarımız, şoför, işçi ve tüm gönüllülerimize ve halkımıza da şükranlarımı sunuyorum.