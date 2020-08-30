Karabük’te kamu personelinin il dışına çıkması yasaklandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan önlemler kapsamında kamu personelinin il dışına çıkması yasaklandı. Kurulun aldığı kararda şu ifadeler kullanıldı:

* İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin (yıllık izinde oldukları süre hariç) il dışına çıkmamalarına, il dışına çıkmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise kurum amirlerinden yazılı onay almalarına, dönüşlerinde ise (yıllık iznini il dışında geçirenler dahil) en az 7 (yedi) gün evde karantinada kalmalarına ve bu sürenin yıllık izinden sayılmasına karar verildi.

ADLİ İŞLEM UYGULANACAK

Yazılı onay almadan il dışına çıkan personele ise Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca cezai müeyyide uygulanacağı ayrıca kurumları tarafından disiplin soruşturması açılacağı ve adli işlem yapılacağı karantina da kaldıkları sürenin de yıllık izinlerinden düşürüleceği ifade edildi. Karardan önce il dışına çıkan personelin ise bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtildi.