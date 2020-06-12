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Vakaların kaynağını açıklayan il müdüründen kritik uyarı!

Karabük'te corona virüsü tedavisi gören 25 kişiden 5’i tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilirken, 20 kişinin ise tedavisi devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, vakaların il dışından gelenlerden kaynaklı olduğunu, bu nedenle mutlaka sosyal mesafe dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

20:24 -
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Vakaların kaynağını açıklayan il müdüründen kritik uyarı!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını boyunca Karabük’te bugüne kadar 205 vaka görüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan 175 kişi taburcu edilirken, 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

28 Mayıs itibariyle Covid-19 tespit edilip hastaneye kaldırılarak tedavi edilen 5 kişi taburcu edilirken, 20 kişinin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

“İL DIŞINDAN GELDİLER”

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, vakaların il dışından gelenlerden kaynaklı olduğunu bu nedenle mutlaka sosyal mesafe dikkat edilmesini belirterek, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu. İHA

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Son güncelleme: 20:26 12.06.2020
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