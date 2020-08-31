Karacasu’da düğün, nişan, sünnet yasaklandı!

Aydın’ın Karacasu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre ilçede bugünden itibaren, önceden izin almış olanlar hariç tüm sünnet, düğün, nişan, nikah törenleri, salgın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar yasaklandı.

BOZUK PARALAR DEZENFEKTE EDİLECEK

Esnafın bozuk paraları seyreltilmiş alkolle dolu olan bir kapta toplayıp, piyasada dolaşan bozuk paraların hijyenini sağlamaları istendi.

Kurulun aldığı diğer kararlar ise şöyle:

* İlçe okullarındaki idareci ve öğretmenlerin seminer ve idari çalışmaları uzaktan eğitim ile devam edecek.

* İlçedeki halı saha ve spor tesisleri 31 Ağustos 2020’den itibaren 15 gün süre ile kapatılacak.

* Pazar yerinin içine aynı anda 400 kişiden fazla insan alınmayacak.

* Kahvehane, kıraathane ve çay ocaklarında cam bardak yerine tek kullanımlık karton bardak kullanılacak.

* Havadan drone ile ateş ölçümü yapılıp, tespit edilen yüksek ateşli kişilerin sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanacak.

