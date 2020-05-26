Karadayı Paşa emeklilik yılları için Bodrum’u seçmişti

Bayramın birinci günü yaşamını yitiren eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı 1998 yılında emekli olduktan sonra emeklilik yıllarını geçirmek için Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Gökçebel Mevkii'ndeki Dimril Sitesi'nde ev yaptırmıştı.

6 AY BURADA KALIRDI

350 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen 120 metrekarelik evinde yılın yaklaşık altı ayını eşi Seren Karadayı ile geçiren İsmail Hakkı Karadayı Bodrum'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bodrum Uluslararası Bale Festivali ile Uluslararası D Marin Klasik Müzik Festivali'nin tüm gösterimlerini yakından takip ederdi.

Bodrum'da kaldığı sürece açılış ve sosyal etkinliklerin içerisinde olan Karadayı Paşa'nın ölümü ilçede üzüntü yarattı. Karadayı Paşa Bodrum'da eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile komşuydu.