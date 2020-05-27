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Karadeniz kıyısında kritik gelişme! Askeri yasak bölge ilan edildi

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında bulunan ve Bulgaristan sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki alan, ikinci derece askeri yasak bölge ilan edildi. İğneada'nın kuzeyinde yer alan askeri yasak bölge, yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

17:43 -
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Karadeniz kıyısında kritik gelişme! Askeri yasak bölge ilan edildi

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 2574 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Kırklareli’nin Karadeniz kıyısında, Limanköy ile Beğendik köyleri arasındaki bölge, ikinci derece kara ve deniz askeri yasak bölge ilan edildi.

Kararda, “Ekli harita ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların ikinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilan edilmesine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 2’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan askeri yasak bölge kararı, küçük bir bölümü denizde olmak üzere yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Limanköy’ün hemen kuzeyinden başlayan askeri yasak bölge, Bulgaristan sınırında yer alan Beğendik köyüne kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor. DHA

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Kırklareli NATO Recep Tayyip Erdoğan Romanya TAyyip Erdoğan Türkiye
Son güncelleme: 17:54 27.05.2020
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