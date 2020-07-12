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Karadeniz’e sızma girişimi engellendi… 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Erzurum'un Şenkaya kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu dün etkisiz hale getirilmişti. Eroğlu ile birlikte hareket eden ve Karadeniz'e sızmaları için gönderilen 2 PKK'lı teröristin bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

11:45 -
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Karadeniz’e sızma girişimi engellendi… 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Erzurum’un Şenkaya ilçe kırsalına PKK’lı teröristlerin geldiği istihbaratının alınması üzerine Jandarma ekipleri 08 Temmuz akşamı geniş çaplı operasyon başlattı.

Yapılan arama çalışmaları neticesinde 10 Temmuz’da teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çatışmada 500 bin TL ödülle gri listede yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirildi.

Sıkıştırılan 2 terörist ise bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi’ne sızma girişiminde olduğu tespit edildi.

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Son güncelleme: 11:53 12.07.2020
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