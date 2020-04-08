Karakolda imza devri bitiyor, biosis geliyor

2012'den bu yana uygulanan sistem yerine “Cep telefonu ile biyometrik yüz ve ses tanıma'' yöntemi devreye girecek. Kişiler telefon aracılığı ile izlenip tanımlanacak ve imza için karakola gitme şartı kalkacak.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Güngör yeni sistemin adının ‘Biyometrik imza-Biosis' olacağını söyledi.

HTS kayıtlarından kişinin nerede olduğu belirlenirken, yüz ve ses tanıma amacıyla da gönderilen sinyali doğrulaması istenecek.

Güngör “Bu yöntemi hayata geçirdiğimizde hükümlüler açısından kolaylıklar sağlanacak. İnsan haklarına uygun bir metot. Hükümlülerin tercih edeceği bir yöntem olacak'' dedi.