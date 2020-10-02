Karaköy’deki saldırıda 11 yıla kadar hapis istemi

Karaköy'de geçen yıl 15 Kasım'da meydana gelen olayda iddiaya göre Semahat Yolcu türbanlı Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce'ye saldırarak türbanını çıkarmaya çalışmış ve darp etmişti. Olayın ardından tutuklanan Yolcu hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “hakaret”, “tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından 4 yıl 8 aydan, 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Şubat tarihinde görülen davada sanık Yolcu'ya, “yaralama”, tehdit”, “hakaret” ve “inanç, düşünce kanaat hürriyetinin kullanılmasının engelleme” suçlarından 2 yıl 9 a hapis cezası verilmişti. Mahkeme Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına da karar vermişti. Ancak şikayetçi avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine, dosya İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin verilen kararı, sanığın 2018 yılında da benzer bir eylemde bulunduğunu belirterek kaldırmıştı.

“BAŞI AÇIK YA DA KAPALI OLMASI İLE İLGİLİ BİR DURUM YOK”

Kararın ardından yeniden görülmeye başlanan davanın dün yapılan duruşmasına sanık Semahat Yolcu ile taraf avukatları katıldı. Semahat Yolcu savunmasında, şizofren ve duygu durum bozukluğu teşhisi olduğunu ve cezaevinde bulunduğu sürede de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattığını söyledi. Tahliye olduktan sonra da yatarak tedavisine devam edildiğini anlatan Yolcu, “Bilinçsiz bir şekilde kendi kendime yaptığım bir şeydi. Sanatçı olduğum için tirad yazıyordum kafamda ve sesli bir şekilde ifade ettim. Sonradan kendilerinden özür diledim. Ben kesinlikle böyle bir şey yapacak birisi değilim. Bundan dolayı gerçekten özür dilerim. Halen ilaç tedavisi görüyorum. Pişmanım. O an açık birisi de olabilirdi. Başı açık veya kapalı olması ile ilgili bir durumum yok. Hayatım boyunca da olmadı. Beraatimi talep ederim” dedi.

11 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savunmanın ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 4 yıl 4 aydan 11 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.