Karalar: Adana’da coronadan ölenlerin sayısı az gösteriliyor

Adana Tabip Odası seçimleri sonrası başkan seçilen Uzm. Dr. Selahattin Menteş ile yönetim kurulu üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret etti. Corona virüsü salgınıyla ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Adana’nın salgında en kötü dönemini yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

HER AİLEDE BİR VİRÜSLÜ KİŞİ VAR

* Hastanelerde coronalı hastalar için ayrılan yerlerin tamamı dolu durumda. Halen yeni vakalar geliyor. Hastaları yatıracak yer bulamıyoruz. Yoğun bakımlarımız dolu. Neredeyse her ailede bir virüslü kişi var. Evlerinde karantinada olan insanlar var. Pandemi iyi yönetilemiyor. Acillerde görev yapan doktor arkadaşlarımız, göğüs, enfeksiyon ve anestezi uzmanları çok yıprandı, bir çıkmaz içindeler. Tüm hekim ve sağlık çalışanları tükenmişlik içerisinde. Söylenecek her iyi söze ve desteğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz.

ÖLÜM RAPORLARINDA COVID-19 YAZMIYOR

Son aylarda kentte coronadan ölen insan sayısının artışına dikkat çeken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şu ifadeleri kullandı:

* Yaşlı nüfus sayımız giderek artmaktadır. Bu paralelde ölüm oranı da artmaktadır. Hastanelerden gelen ölüm raporlarında Covid-19 yazmadığı için Mezarlıklar Daire Başkanlığı doğal olarak “Covid-19'dan öldü” yazamıyor. Raporlarda vefat nedeni ‘bulaşıcı hastalık’ yazdığı için cenazeleri coronadan ölmüş gibi gömüyoruz. Böyle olunca da salgından ölenlerin sayısının az gösterildiğini düşünüyoruz.