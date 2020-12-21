Karalar: Üç günlük bir arıza olursa Adana susuz kalır

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dokuz ay içinde yerinde yaptıkları müdahalelerle Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (ASKİ) borç batağından kurtarıp şu an kâr eden bir kurum haline getirdiklerini söyledi. Başkan Karalar, “Şu anda 98 milyon artı üretiyor ASKİ. 145 milyon zararı telafi ediyorsunuz ve 98 milyon geliri giderinden fazla müessese ortaya çıkartıyorsunuz. İşte bu işler oldu” dedi.

SUYA ZAM YAPABİLİRİZ

Kentte su sıkıntısının yaşanmaya başladığına dikkat çeken Karalar şunları söyledi:

– Adana iki şey yapmalı. Birincisi Çatalan'ın ikinci bölümünü devreye sokmalı. Bir de Yedigöze Barajı'nı yapmalıyız. Onunla ilgili uğraşıyoruz. Çatalan 15 milyon metreküp maksimum su veriyor. Bu yaz 15 milyon metreküpü vurduk. Allah korusun 3 günlük bir arıza olsa Adana susuz kalır. Burada tedbir almak için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yeni bir proje yapıyorlar.

– Adana’nın suyu ucuz, zam yapmayı düşünüyoruz. Yaklaşık bizim 70 milyondu yaz aylarında kestiğimiz fatura. Bu aylarda 60 milyona düşüyor. Bu aralar tahsilatımız onun altında. Vatandaşlarımız su paralarını neden ödemez onu da ben anlamam. Yapılandırmayı bekliyor desek mevcut ayı ödemiyorlar. Adana'nın suyu çok ucuz. Sondan üçüncü sırada. Biz göreve geldiğimizde dört liraydı su. Köylere 1 liraya veriyorsunuz. İndirim yaptık. Köylerdeki su 0.75 lira oldu. Bizim suyumuz ise 3 lira oldu. Yaz aylarında corona virüsten dolayı daha da düşürdük. Muhtemelen yıl içerisine bir zam olabilir.

ÖLÜDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPILABİLİR Mİ?

– Mezarlıklarda yapılmayan ve yapılmadığı halde fatura kesilen işler tespit ettik. Küçükoba Mezarlığı'nda 290 adet günlük usulsüz defin yapılmış. 50 adet aileye usulsüz mezar yeri verilmiş. Toplamda da 225 adet usulsüz mezar yeri satılmış. Allah korusun birimizin ailesinde vefat olsa ve mezar yeri satın alsanız ve buraya denk gelse size burası satılmış diyecekler. Ölüden de böyle bir şey yapılır mı?