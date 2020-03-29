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Karalar’dan ÇGC’ye destek sözü

Bir süre önce yapılan genel kurul sonrası görev bölümü yaparak çalışmalarına başlayan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a ziyarette bulundu.

Mehmet SERBES
11:12 -
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Karalar’dan ÇGC’ye destek sözü

Ziyarette ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Zeydan Karalar'a basın sektörünün sorunlarını belirten bir sunum yaptıktan sonra Cemiyet'in ihtiyaçlarını içeren bir dosya sundu ve destek talebinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise özgür basının demokrasinin teminatı olduğunu belirterek, “Basın halkın sesidir. Bu nedenle biz de halkın sesinin gür çıkması için basının güçlü ve bağımsız olması gerekliliğinden hareketle, yerel yönetim olarak elimizden gelen desteği vereceğiz.” dedi.

Adana
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