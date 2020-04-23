Karaman, Isparta iftar ve sahur vakitleri! 2020 Ramazan İmsakiyesi

İslam ve Müslümanlar için en değerli olan aylardan mübarek Ramazan ayı yarın resmen başlıyor. Bir ay sürecek oruç ibadetini yapacak olan Karaman ve Isparta’daki Müslümanlar da ilk sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri’nin yayımlamış olduğu 2020 İmsakiyesine göre Karaman ve Isparta’nın iftar ve sahur vakitlerini haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Diyanet 2020 İmsakiyesi…

ISPARTA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Isparta’da ilk oruç için 23 Nisan Perşembe gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:34’te başlayacak. Ispartalılar ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Isparta’da ilk iftar vakti ise 19:48.

KARAMAN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Karaman’da ilk oruç için 23 Nisan Perşembe gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:26’da başlayacak. Ispartalılar ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Karaman’da ilk iftar vakti ise 19:37.



ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

İTİKAF NEDİR, NASIL YAPILIR?

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır. Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur. Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler.

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir.

KARAMAN İLİ HAKKINDA BİLGİLER

Karaman, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan aynı adlı ilin merkez ilçesi. Önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezidir. MÖ 8000’lerden itibaren iskân edilen Karaman ve yöresi; yer altı şehirleri, mağaralar ve inanç merkezlerine sahiptir.

Karamanoğulları Beyliğinin bir süre başkentliğini yapmıştır.

Şeyh Edebalı, Kazım Karabekir, Kemal Reis, Mevlana, Şair Ayni gibi pek çok Türk büyüğünü yetiştirmiş bir şehirdir. Ayrıca Atatürk’ün dedeleri, anne tarafından Sofuzade Feyzullah ve baba tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi’nin Karamanlı oldukları Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLER tarafından “Hemşehrimiz Atatürk” adlı teze göre Mustafa Kemal Atatürk de aslen Karamanlıdır.[kaynak belirtilmeli]

Türkiye’nin 58. büyük ili olan Karaman, koyunlarıyla meşhurdur. Karaman, tarih bakımından önemli olan illerden birisidir. Bu nedenle gezilmesi gereken illerden birisidir.

KARAMAN NÜFUSU

Toplam Nüfusu: (2018 (köy+kent)):251.913 kişi Kent Merkezi Nüfusu: (2018 Merkez İlçe):161.946 kişi Tüm İlçeler Kent Nüfusu:(2018 Tüm İlçeler):186.664 kişi Tüm ilçeler Köy Nüfusu: (2018 Tüm İlçelere Bağlı Köy Nüfusu) 65.249 kişi.

ISPARTA İLİ HAKKINDA BİLGİLER

Isparta, Isparta ilinin merkez ilçesidir. Şehir, yöreye özgü el dokuması halılarıyla ve gül yetiştiriciliğiyle tanınmaktadır. TÜİK’in yayınladığı 2018 Yılı ADNKS verilerine göre; ilçe merkez belediye sınırları içerisinde 236.749 kişi, merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde 21.626 kişi olmak üzere merkez ilçenin genelinde 258.375 kişi yaşamaktadır.

Isparta ve çevresindeki yerleşim tarihi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Isparta’ nın da önemli yerleşim merkezlerinden biri olduğu Pisidia bölgesine M.Ö. 2000'lerde Luvi ve Arzava toplulukları yerleşmiştir. Daha sonra bölgeye M.Ö. 1200’lerden itibaren Frigler, Lidyalılar, Persler ve Makedonyalılar egemen olmuştur. M.Ö. 323'te Büyük İskender'in ölümüyle beraber sırasıyla Seleukos, Bergama Krallığı ve sonrasında Roma hakimiyetine girmiştir. Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir gelişme gösteren Isparta önemli bir piskoposluk ve ticaret merkezi oldu.[1] Roma İmparatorluğunun bölünmesiyle Doğu Roma ve sonrasında Bizans topraklarında bulunan bölge 1204 yılında Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına katılmıştır. 1300 yılında Hamitoğulları Beyliği ve 1391 yılından sonra da Osmanlı topraklarına katılmıştır. II. Murad döneminde kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir. 16. yüzyılda güneybatı Anadolu'daki önemli pazarlardan biri olmuştur.

İlk Yunan muhacirleri Anadolu’ya çıktıkları zaman buranın güzelliğini işitmişler ve Isparta anlamına olarak (İs-Barid) demişler. Bu kelime zamanla (Sparta – Isparta) şeklini almıştır.