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Karaman’da 116 cezaevi personeli, yurda yerleştirildi

Karaman'da, 116 cezaevi personeli corona virüsü tedbirleri kapsamında Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yurduna yerleştirildi.

03:22 -
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Karaman’da 116 cezaevi personeli, yurda yerleştirildi

Adalet Bakanlığı'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, cezaevlerinde görev yapan personellerin kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerinde değil, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklarını açıklamasının ardından uygulama başladı.

Bu kapsamda Karaman’da 116 cezaevi personeli, kendilerine tahsis edilen Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yurduna yerleştirildi. Cezaevi personeli bu gece kaldıkları yurdun pencerelerine çıkarak Türkiyem türküsü eşliğinde Türk bayrağı açıp alkış tutarak ‘Evde kal' çağrısı yaptı. Bazı cezaevi personeli de bizler iyiyiz diyerek ailelerine el sallayarak selam gönderdi.

İHA

Adalet Bakanlığı, corona virüsün cezaevlerine sıçramaması için aldığı tedbirler kapsamında bundan sonra cezaevi personeli, evlerine gitmeyerek kendileri için izole edilen yurtlardan servislerle cezaevlerine gidip gelecekler. (İHA)

Adalet Bakanlığı Corona Karaman uygulama
Son güncelleme: 03:27 03.04.2020
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