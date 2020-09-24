Karaman’da birçok işletmeye saat kısıtlaması getirildi

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan Işık Başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Karaman Valiliği alınan yeni kararları duyurdu.

BİRÇOK İŞLETMEYE SAAT KISITLAMASI

Valilik kentte kapanış saatleri 24:00'den önce olan işletmelerin işyeri açma ruhsatında belirtilen saate kadar faaliyetlerini sürdüreceğini açıklarken, ruhsat saatlerine göre 24:00'den sonra faaliyetlerine devam eden lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastane, tatlıcı, market, manav, büfe, dürümcü, dönerci, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı, dernek lokali, internet kafe, oyun salonu vb. işletmelerin ertesi gün için hazırlık yapılması, işletmenin temizliği ve paket servis de dahil olmak üzere çalışma saatlerinin saat:24:00 itibari ile sonlandırmalarına karar verildiğini duyurdu.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLECEK

Valilik belirtilen tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğini açıkladı.