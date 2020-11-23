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Karamollaoğlu: AB’nin çifte standartlı yaklaşımını ortaya koydu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Alman fırkateyninin Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramasını şiddetle kınadığını belirtti. Karamollaoğlu, “Bu durum Avrupa Birliği’nin (AB) çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koydu. Eğer AB de bölgede barış ve huzuru hakikaten sağlamak istiyorsa, bunu Türkiye’yi yok sayarak gerçekleştiremeyeceğini idrak etmek zorundadır” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:56, 23/11/2020
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Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramıştı.

“AB BÖLGEDE BARIŞI SAĞLAMAK İSTİYORSA BUNU TÜRKİYE'Yİ YOK SAYARAK GERÇEKLEŞTİREMEZ”

Yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, olayı şiddetle kınadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Bu durum Avrupa Birliği'nin (AB) çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koydu.

* Türkiye'nin Libya'nın meşru hükümeti ile olan ilişkilerini koruması ve sürdürmesi en doğal hakkıdır.

* Bölgede barış ve huzur ancak hakkaniyet ölçüsünde uygulanacak politikalarla sağlanabilir.

* Eğer AB de bölgede barış ve huzuru hakikaten sağlamak istiyorsa, bunu Türkiye'yi yok sayarak gerçekleştiremeyeceğini idrak etmek zorundadır.

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