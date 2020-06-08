Karamollaoğlu duyurdu! HES projesi iptal edildi

Çanakçı Belediyesi, 2 Haziran'da ‘5. HES cinayettir’ ifadelerini kullanarak projeye karşı çıkmış, ardından CHP ve İYİ Partili siyasetçiler belediyeye destek mesajları içeren paylaşımlarda bulunmuştu. Karamollaoğlu, projenin iptal edildiğini açıkladı.

“SESİNİ YÜKSELTEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, “Çanakçı Belediye Başkanımız ve her görüşten milletimizin günlerdir vermiş olduğu mücadele meyvesini verdi ve HES Projesi iade edildi. Bu süreçte emeği geçen başta Belediye Başkanımız Tuncay Kasım Bey olmak üzere sesini yükselten herkese teşekkür ediyorum. Doğa kazandı” dedi.

BELEDİYE, “ÇANAKÇI DERESİNE DOKUNMA” ETİKETİYLE PAYLAŞMIŞTI

Çanakçı Belediyesi, 2 Haziran'da “Çanakçı Deresine Dokunma” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Çanakçı Deresinin toplam uzunluğu 35-40 km'dir. Dere üzerinde mevcut 4 tane Hes bulunmakta ve bu 4 Hes'in toplam tünel/ cebriboru uzunluğu 7520 m.‘dir. Çanakçı Deresi'ne zaten 4 HES yapılmış ve 7520 m. ‘lik bölümü yok edilmiştir. 5. HES, cinayettir! Çanakçı Deresine Dokunma” demişti.

AKŞENER: MİLLETİMİZİ SEÇİM YAPMAYA ZORLAMAKTAN VAZGEÇİN

Çanakçı Belediyesi'nin paylaşımını alıntılayarak cevap veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Milletimizi doğa ile enerji arasında seçim yapmaya zorlamaktan artık vazgeçin. Enerji potansiyelimizi doğamızı koruyarak da arttırmamız mümkün. Türkiye’nin imkanları var, yeter ki vizyon olsun” ifadelerine yer vermişti.

CHP DE DESTEK VERMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, “Giresun Çanakçı Deresi, yeni HES projesiyle tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Derenin bir kısmı HES’ler yüzünden zaten yok olmuş durumda. Millet gelecekte santral mi yiyecek? Bu yapılanlar doğaya, insana zulümdür” ifadelerini kullanmıştı.

SAADET PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI DESTEK İSTEMİŞTİ

Çanakçı’nın Saadet Partili Belediye Başkanı Tuncay Kasım ise kentin ortasından geçen derenin üstüne yapılmak istenen 5. HES projesine geçtiğimiz gün tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesten destek isteyerek Kasım, “Bu çığlığın, bu sesin duyulması için vicdanlı yüreklerin sahip olduğunu umut etmekten başka bir yol da bulunmamakta maalesef” açıklamasında bulunmuştu.