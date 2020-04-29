Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor

Batuhan SERİM

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’de büyük bir problem olduğunu ve vatandaşların geçim sıkıntısı çektiğinin altını çizdi.

Salgından sonra oluşacak ekonomik tablonun daha endişe verici olacağını ileri süren Karamollaoğlu, “Bakınız çok açık bir şekilde ifade ediyorum eğer gereken tedbirler alınmaz veya gecikirse ekonomik bir tsunami geliyor” dedi.

“GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DAHA TİTİZ DAVRANMASI İCAP EDER”

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Bazı fasılalarla gergin bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde halkımızın hassas davranması özellikle güvenlik güçlerine yardımcı olması gerekir ancak güvenlik güçlerinin de daha titiz davranması icap eder.

Bundan dolayı 17 yaşındaki kalbinden vurularak hayatını kaybeden Ali'ye Allah'tan rahmet diliyorum. 17 yaşında bir gencin kalbinden vurulmasını gerektiren bir durum olduğunu asla düşünmüyorum. Bu vesileyle Ali'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum.

“EKONOMİK TSUNAMİ GELİYOR”

Salgın nedeniyle işyerlerinin büyük bir kısmının kapandığını hatırlatan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Şu an bizim en ciddi problemimiz ekonomide gözüküyor. Salgın sebebiyle işyerlerinin büyük bir kısmı kapandı. Esnafının büyük çoğunluğu işçi çıkarmak zorunda kaldı sonra buna bir önlem getirildi.

*Her meslek grubunun mağdur olduğu çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Daha da endişe verici olan ise salgın sonrası oluşacak ekonomik tablo. Bakınız çok açık bir şekilde ifade ediyorum eğer gereken tedbirler alınmaz veya gecikirse ekonomik bir tsunami geliyor.

*Şu an zaten büyük bir problem var, insanımız geçim sıkıntısı çekiyor. İşsizlik aldı başını gidiyor, zaten 4.5 milyon işsiz vardı şimdi işsizlik %20'lerin üzerine çıktı belki şu an 8-9 milyon işsiz var.

“ESNAF FATURALARINI, BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR”

Şu anda bir numaralı meselelerinin insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Bir evin faturalarının ödenmesi, gıdanın sağlanması önemlidir. Biz en önemli konu olarak herkese 1000 lira verilmesini teklif etmiştik bunun herkese verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. İkinci önemli konu ise esnafımız, esnaf borçlarını faturalarını ödeyemiyor. Şimdi bankalara gidin kredi alın diyorlar, tamam da bu kredi yüzde kaç faizle veriyorsunuz esnafımız ne zaman geri ödeyecek?” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR BU DÖNEMİ FIRSAT BİLİP ÇİFTÇİNİN ELİNİ TUTMALIDIR”

Tarımın ciddi bir kriz içerisinde olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, “Üçüncü konu ise Türkiye'nin önemli kurumları borsada değer kaybederse bunları dışarıdan satın almak isterler. Buna kesinlikle fırsat verilmemelidir. Tarım ciddi bir kriz içerisinde bunun yanı sıra tarım ve gıdanın bir numaralı meselemiz olduğunu söylemeden geçemem. İktidar bu dönemi bir fırsat bilip çiftçinin elini tutmalıdır” açıklamasında bulundu.

“DÜNYAYA HAVA ATACAK DURUMUMUZ KALMADI”

Kendisine şu ana kadar maske temini için hiç mesaj gelmediğini belirten Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Ülkemizde hala maske alamayan, aldığı halde elindeki maskeler tükenen milyonlarca vatandaşımız var. Dün bir uçak dolusu yardım malzemesi Amerika'ya gönderildi.

*Daha önce de İngiltere'ye, İtalya'ya, İspanya'ya da yardım malzemesi gönderdik. Suriye'ye ne gönderdin, İdlib'e hangi yardımı yaptın? Biz kendi ihtiyaçlarımızı ve mağdur ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayamaz Batı'ya yardım ettik diye övünürsek bu boş bir tesellidir.

*Bizim şu an dünyaya hava atacak durumumuz kalmadı merkez bankası kaynakları tükendi! Maske muamması bir an önce son bulmalı vatandaşımızın mağduriyeti giderilmelidir.