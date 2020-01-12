Karamollaoğlu: İnsanları birbirlerine hasım haline getirmeye çalışıyorlar

Sami Polat'ın tek aday olarak girdiği Saadet Partisi (SP) Elbistan İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bir konuşma gerçekleştiren SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE DOĞAR”

Büyük bir Türkiye hedefi koyduklarını belirten Karamollaoğlu, “Biz, önce kendi memleketimizi yaşanılabilir bir ülke haline getirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi örnek alınacak bir ülke yapacağız. Biz bunu yaparsak o zaman yeniden büyük Türkiye doğar” dedi.

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Türkiye'de insanları birbirlerine hasım haline getirmeye çalışanın olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullanı;

*Kutuplaşmayı, kamplaşmayı, sevgi saygı beslemesini değil, düşmanca tavır sergilemesini arzu ediyorlar. Biz, birbirimizi de düşman gibi hasım gibi görmeyiz.

*Siyasi partiler, birbirlerinin düşmanı değildir. Türkiye'nin ileri gitmesini istiyorsanız huzuru sağlamak zorundasınız. Adaletle hükmetmenin gerektiğine inanıyoruz.

*Liyakatin gerekliliğini savunuyoruz. Biz, adaleti mülkün temeli olarak gördüğümüz için en önemli mesele sayıyoruz. DHA