Karamollaoğlu: Padişah sosyal medyaya da göz dikti!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya düzenlemesinin TBMM’den geçmesini değerlendiren Karamollaoğlu, “Ne yazık ki bu düzenlemeyle Türkiye’nin dünyada imajı daha da sarsılacak ve itibar kaybedeceğiz. Umarım en kısa zamanda yapılan hatalar fark edilir ve dersler alınır. Bir zamanlar biz ‘Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir’ demiştik anlaşılan o ki padişah sosyal medyaya da göz dikti” diye konuştu.

İKTİDARIN ÖNCEKİ TAVRI BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR

Temel Karamollaoğlu, sosyal medyada küfür ve hakaret söylemlerinin hoş olmadığını ve bu konuda bir düzenlemeye de ihtiyaç olduğunu belirtti. Ancak sosyal medya düzenlemesine iktidardan dolayı olumlu bakmadığını belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

* Türkiye'de bir sosyal medya düzenlemesine elbette gerek vardı yani hükümetin de dediği gibi sosyal medya kurucuları buralarda yapılan reklamlardan dolayı pek çok gelir sağlıyorlar ama Türkiye'ye bir şey vermiyorlar. Türkiye bazı yanlışları düzeltebilmek için gittiğinde de karşılarında bir muhatap bulamadığı için bu konuda yapılanlar doğru ve geçerli ancak siz sosyal medyada söylemleri kontrol etme havasına girerSeniz işte o zaman tekelci bir zihniyet ortaya çıkar.

KABULLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

* Elbette sosyal medyada iftira, hakaret, ahlaksızlık ve trol yapıların önüne geçilmesi gerekir buna hiçbir zaman itirazımız olmadı. Bunları önlemek için yasal alt yapıda çok önemli. Fakat iktidarın önceki uygulamaları ve tavrı bizi ister istemez endişeye sevk ediyor kişi hak ve hürriyetlerini düşünme ifade ve özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik adımları bundan dolayı kabullenmemiz mümkün değil.