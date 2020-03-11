Karamollaoğlu: Paniğe gerek yok

Temel Karamollaoğlu’nun haftalık değerlendirme toplantısında Corona virüs geniş bir yer aldı. Karamollaoğlu Türkiye'de görülen Corona virüsünden dolayı, “Bir süre tokalaşmalar askıya alınsa faydalı olur diye düşünüyorum” dedi. Paniğe gerek olmadığını belirten Karamollaoğlu, özellikle büyük kentlerde toplu ulaşımda yolcu yoğunluğunu azaltacak önlemler alınması gerektiğini söyledi.

“İNSANLARIN PANİKLEMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM”

Karamollaoğlu gece yarısından itibaren gündeme oturan Corona virüsünün Türkiye'de görülmesiyle ilgili “Maske takma! Bunun hiçbir faydası yok, zararı var diyenler var . Tak diyenler de.. Bu yüzden maske takılmamasından ötürü insanların paniklemesini doğru bulmuyorum… Türkiye bir iki vaka olarak ortaya çıktı, ümit ediyorum ki yaygın değildir'' dedi.

“GİZLENDİĞİ KANAATİNDE DEĞİLİM”

Dünyada hızla yayılan Corona virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından, gizleniyor iddialarını da değerlendiren Temel Karamollaoğlu, “Ben bunun gizlendiği kanaatinde değilim. Bazıları efendim vardır ama gizleniyor diyor, yok. Eğer gizlense hükümetin başına yarın daha büyük problemler çıkar. Bu kaçınılmaz olur. Hükümet bunu niye istesin? Büyüdükten sonra var olduğunu kabullenmek ayrı bir felaketin işaretidir” diye konuştu.

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“CİDDİ BİR EKONOMİK PROBLEM GELİYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın virüsün ülkemizde de görülen Corona virüsü açıklamalarını makul açıklama olarak değerlendiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

* Şimdilik futbol maçları gibi bir takım toplumun geniş çapta katıldığı organizasyonları iptal etme noktasına gitmiyorlar, bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Birden bire bütün maçları iptal etmenin ardından herkes biliyor ki ciddi bir problem geliyor.

* Tedbirleri biraz ileriye götürdüğünüz zaman fabrikaları, tesisler, seyahat acentaları ve uçakların durması bir paniğe yol açabilir. Atılan adımların inşallah daha iyi bir noktaya gideceğini ümit ediyorum.

EN CİDDİ SIKINTI TOPLU TAŞIMADA

Toplu ulaşıma da dikkat çeken Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

* En ciddi sıkıntı insanların birbirleriyle sıkış tıkış oldukları ortamları ortadan kaldırmak. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ve aynı şekilde diğer şehirlerde de toplu taşıma vasıtaları, otobüsler, metrolar çok sıkışık ortamlarda seyahat ediyorlar bunun mutlaka giderilmesi lazım.

* Otobüse binen insan sayısı mahdut olacak, kimseyle ile de kucaklaşmak mecburiyetinde kalmayacak. Bu biraz taşımanın hızını azaltır, gecikmeler meydana gelir bu konuda da bir takım tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. Çünkü işe, okula veya sınavlara geç kalma durumu meydana gelebilir bu konularda biraz daha hassas davranılmalı.