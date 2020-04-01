Karamollaoğlu: Yardımların engellenmesini doğru bulmuyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11 büyükşehir belediyesinin yardım kampanyası için hesaplarının bloke edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Karamollaoğlu, “Bütün insanlık ve ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Şimdi daha fazla birlik ve beraberliğe, istişare ve diyaloğa ihtiyacımız var. Herkes elini taşın altına koymalı kendi çapı ve sorumluluğu kapsamında milletimize yardımcı olmalıdır” dedi.

“HİZMETİ DEĞİL PARTİZANLIĞI GÖSTERİR”

Karamollaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

* Bu çerçevede Belediyelerin yardım kampanyalarını, “devlet içinde devlet oluşturuluyor” mantığı ile engellemek, böylesine önemli bir mücadeleyi siyasi hesaplaşmaya çevirme olarak gözükür.

* ‘Yardımı sadece ben yaparım, başka kimse yapamaz' anlayışı hizmeti değil partizanlığı gösterir.

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“YARDIMIN ENGELLENMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ”

* Geldiğimiz noktada zor durumda olan milletimize uzanacak her eli, her iyilik çalışmasını kıymetli buluyoruz, ancak vatandaşımızın istediği yere yardım yapmasının engellenmesini ise asla doğru bulmuyoruz. Hayırda yarışmak lazım, yapılanları engellemek değil!

“DERHAL BU YANLIŞ ADIMDAN VAZGEÇİLMELİ”

* Bu konu mevzuat ve siyaset üstü bir konudur. Herkes taşın altına elini koymalı, her türlü fedakarlığı yapmalıdır. Derhal bu yanlış adımdan vazgeçilmeli ve bütün enerji bu süreci beraber atlatmak için harcanmalıdır.

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“GÜN SİYASİ HESAP YAPILACAK GÜN DEĞİLDİR”

* Son olarak şu hususu vurgulamak istiyorum; içinde bulunduğumuz bu ciddi krizde dahi ayrışmayı, kutuplaşmayı körükleyen siyasi hesap sahipleri bilmeli ki bu tavır hem tarih önünde hem de millet vicdanında mahkum olacaktır. Gün siyasi hesap yapılacak gün değildir!