Karamollaoğlu’dan TÜİK’e sert eleştiri!

Partisinin Genel Merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verileri eleştirdi.

“TÜRKİYE HER ALANDA BİR ÇIKMAZ VE SIKINTI İLE KARŞI KARŞIYA”

Türkiye'nin acil bir şekilde gerçek sorunlarına dönüp hızlı bir şekilde çözüm yolları aramak zorunda olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye her alanda bir çıkmaz ve sıkıntı ile karşı karşıya. Bakınız 2 yıl önceki Türkiye tablosu neydi bugün ney huzurlarınızda karşılaştırmak istiyorum.

*Dolar Kuru; 9 Temmuz 2018 4,53 TL, 9 Temmuz 2020 6,86 TL. Euro Kuru; 9 Temmuz 2018 5.34 TL, 9 Temmuz 2020 7,80 TL. Gram Altın; 9 Temmuz 2018 183,21TL, 9 Temmuz 2020 400 TL. Dört Kişilik Aile Açlık Sınırı; 2018 Temmuz 1.738 TL, 2020 Haziran 2.431 TL. Dört Kişilik Aile Yoksulluk Sınırı; 2018 Temmuz 5.662 TL, 2020 Haziran 7.919 TL. Ekonominin düzelmesi milli gelirin artması ile ilgilidir.

*Erbakan Hocamızın bir sözü vardı; lahana gibi büyüyorsan biz buna büyüme demeyiz. Bununla bir ülke güçlenmez, bizim ne yazık ki ithalat ihracat dengemizde ciddi bir bozukluk var. Dış ticaret açığımız bu ay ocak-mayıs arasında 21 milyar dolar oldu.

“TÜİK ÇIKSIN DESİN Kİ; ‘İŞSİZLİK TAMAMEN BİTTİ, ÜLKE GÜLLÜK GÜLİSTANLIK OLDU'”

“Rakamlar ortada, ama gel gelelim son haftalarda sürekli dile getirmek zorunda kaldığımız TÜİK rakamları ise ayrı bir dünyada” ifadelerine yer veren Karamollaoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi;

*TÜİK' bölge başkanları değişti Türkiye düze çıktı! Hakikaten gülüyoruz ağlanacak halimize. Bakınız TÜİK'in son açıkladığı rakamlarda göre; Koronavirüs'ün Türkiye'yi etkisi altına aldığı, işyerlerinin kapandığı, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Nisan ayında işsiz sayısı geçen yıla göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi olmuş.

*Böylece işsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 12,8 olmuş. TÜİK'in bu açıkladığı rakamların garabeti artık bizi güldürmüyor bile. Bizim tavsiyemiz TÜİK çıksın desin ki; Türkiye'de işsizlik tamamen bitti, enflasyon bitti ülke güllük gülistanlık. Onlar da rahat etsin biz de.