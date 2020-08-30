Karamollaoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümünü kutlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Karamollaoğlu’nun mesajı şöyle:

* 98 yıl önce bugün, kahraman ordumuzun “Ya İstiklal Ya Ölüm!” parolasını şiar edinmesi sonucunda büyük imkansızlıklara rağmen, emperyalizme şiddetli bir tokat indirilmiştir. Bu zafer kendi içerisinde birçok önemli mana barındırmaktadır.

* Bunlardan en önemlisi bir milletin asıl gücünü oluşturan şeyin topundan tankından önce imanlı evlatlarının olduğu gerçeğidir.

* Manda ve himayeyi kabul etmeyen, tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan Milli Mücadele kahramanları, Anadolu'da icra edilmeye çalışılan Haçlı Seferini göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir.

“UMUT EDİYORUM Kİ…”

“Umut ediyorum ki; gelecek nesillerimiz Milli Mücadeleyi ve büyük zaferi bu şuur ile hakiki manada anlarlarsa coğrafyamız üzerindeki emperyalist emeller hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir” diyen Karamollaoğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbî duygularla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” açıklamasında bulundu.