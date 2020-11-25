Karamollaoğlu’ndan Arınç açıklaması: Cumhurbaşkanı tamamen yalnızlaştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DEVLET ELİYLE KORSANLIKTIR”

Akdeniz'de Türkiye'nin bir yük gemisine Alman firkateynin yaptığı hukuksuz müdahalenin kabul edilemeyeceğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

*Bunu şiddetle kınıyorum. Bu korsanlıktır. Hem de devlet eliyle korsanlıktır. Nasıl oluyor da, Alman firkateyni bir gemimizi durduruyor. Ve diyor ki; ‘ne taşıdığını görmek istiyoruz.' Sana ne! Bu cesareti bizim politikalarımızın yanlışlıklarından alıyorlar.

*Biz ülkelerle ciddi bir politika yapsaydık, buna cesaret edemezlerdi. Her şeye rağmen hükümetin gösterdiği tepkiye destek veriyoruz. Alman hükümetini de kınıyoruz. Böyle bir dış politika anlayışı olamaz. Yarın uçağı da indirirler.

“SİZE İTİBAR ETMEZLER”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “kendimizi Avrupa'nın ayrılmaz parçası görüyoruz” açıklamasına değinen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Avrupa Birliği olmazsa olmazımız demeye geldiler. Geçmişte kendilerini Şanghay da başka bir gün de Şam'da namaz kılarken görüyorlardı. Sonra birde baktık ki, bunlar hepsi bir yere bırakıldı. ‘Avrupa Birliği'nin vazgeçilmez bir üyesiyiz, Avrupa Birliği vazgeçilmez bir hedefimizdir denilmeye' başlandı. Ama aldıkları cevapta belli! Siz istikrarsız olursanız, size itibar etmezler.”

“CUMHURBAŞKANI TAMAMEN YALNIZLAŞTI”

Bülent Arınç'ın istifasıyla ilgili de konuşan Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi;

*Çok ama çok üzülüyorum. Cumhurbaşkanı tamamen yalnızlaştı. Çevresinde bir halka oluştu. Kendisi mi oluşturdu, başkası mı oluşturdu bilmem. Ama bu halka Cumhurbaşkanın halkla olan münasebetini kesiyor.

*’Haydi, oradan’ diyebilirler. Bu benim kanaatim. Tehditlere karşı mazlumların yanında olmadan memleketimizde adalet olmaz.

*Bu ülke hepimizindir. Kaos ortamından çıkmamız gerekiyor. Birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Biz bu ortamı oluşturmadan ülkemize huzur gelmez.

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