Karamollaoğlu’ndan ekonomi yönetimine eleştiri: Her şeyi pik yaptırdınız!

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ekonomide çıkmaza girdiğini ifade eden SP lideri eğitim ve sağlık alanında yaşanan sorunlara da dikkat çekti.

Özellikle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişiminde iktidara güvenlik arttırılmalı önerisinde bulunan Karamollaoğlu, “10 binlerce, 100 binlerce hiç aklımıza gelmeyecek noktalara adam alıyorsunuz, yetmedi bir sürü bekçi aldınız ne olur bunların bir kısmını da hastanelere alın” dedi.

“İŞSİZLİK, RESMİ RAKAMLA 4 MİLYON 166 BİN KİŞİ İLE PİK YAPTI”

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

* Ekonomimiz pik yaptı diyorlar. Doğru dolar 7.60 ile pik yaptı, euro 9 lira ile pik yaptı, işsizlik, resmi rakamla 4 milyon 166 bin kişi ile pik yaptı, dış borç 431 milyar dolar ile pik yaptı. Türkiye'de rakamlar gerçekleri yansıtmıyor. İşsizlik sayısı, gerçekte 10 milyonun üzerindedir.

* Bu rakamlara baktığımızda çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki Türkiye ekonomisi pik değil dip yaptı. Üzülerek söylüyorum ama artık deniz bitti, duvara tosladılar maalesef bunun zararını da millet çekiyor.

* Siz, öyle bir ortam hazırlayacaksınız ki yabancı yatırımcılar, bu ülkede yatırım yapmak için sıraya girecekler.”

“BÖYLE BİR SİSTEMDE, BÖYLE BİR ANLAYIŞLA MİLLİ EĞİTİM YÜRÜTÜLEMEZ”

Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim için yönlendirildiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin çökmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu bizim için aslında olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu” açıklamasını da değerlendiren Karamollaoğlu, “Türkiye'de bir sistem problemi var. Velilerin alım gücü sebebiyle yapamadıkları bir takım problemler var. Kimisinin evinde televizyon yok bu bir gerçek. Kimisinin evinde de ulaşma imkanı yok bu internet ortamına. Köy gibi yerlerde bu ortam maalesef eksik. Böyle bir durumda siz nasıl olacak da siz uzaktan eğitim prensibini benimseyeceksiniz ve bu eğitimden herkesin yararlanmasını beklemeyeceksiniz. Böyle bir sistemde, böyle bir anlayışla milli eğitim yürütülemez” ifadelerini kullandı.

“TTB'YE YAPILANLARI ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ”

Türkiye'nin eğitim dışında da sorunları olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, en büyük sorunun sağlık sisteminde olduğunu ifade etti.

SP lideri şöyle konuştu:

* Bütün dünyanın karşılaştığı bir sorun şuanda yaşanıyor ülkede, covid-19. Bununla ilgili elbette müesseler, kurumlar, şahıslar fikirlerini ifade ediyorlar. Sağlıkla ilgili bir problem olacak ve doktorların bir araya gelerek kurdukları bir oda bu konuda fikir beyan etmeyecek veya fikir beyan ettiğinde eksik ve yanlışları ifade ettiğinde terörist bir faaliyet gibi algılatılmaya çalışılacak.

* ‘Terörle mücadele ediyoruz, karşımızda onları destekleyen bir takım odalar var, kapatılsın' denilecek. Emin olun anlamakta zorluk çekiyoruz. Eğer bir yerde bir problem varsa o problemi çözmek için her kesimin fikir ve düşüncelerine müracaat edilir.

* Eğer Tabipler Oda'sı yanlışların, eksiklerin ve güvensizliği olduğunu ifade ediyorlarsa neden diye sormak gerek.

“ÖZELLİKLE HASTANELERİN ACİL SEVİSLERİ BU SALDIRILARA KARŞI KOYACAK GÜVENLİK İMKANINA SAHİP DEĞİL”

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına karşı saldırı girişimini kınadığını belirten Karamollaoğlu, “Vefat eden bir kişiyle ilgili bilgi almak isteyenler, hastaneye geldiklerinde beklemeleri talep edildiğinde hemen saldırıya geçip ortalığı darma dağın ettiler. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Geçmişte de bu problemdi özellikle hastanelerin acil sevisleri bazen bu tip saldırılara karşı koyacak güvenlik imkanına sahip değil. Corona sürecinde iktidarın, özellikle yoğunluğu fazla olan hastanelerin acil servislerini daha fazla güvenlik mensubuyla emniyet altına almaları icap eder. Bir kişi orada gelecek hadiseyi engelleme imkanına sahip değil” sözlerini kaydetti.

“HİÇ AKLIMIZA GELMEYECEK NOKTALARA ADAM ALIYORSUNUZ”

Yoğunluğu fazla olan hastanelerde güvenlik açığının kapatılması gerektiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, “Bu kadar adamı nereden bulacağız? 10 binlerce, 100 binlerce hiç aklımıza gelmecek noktalara adam alıyorsunuz, yetmedi bir sürü bekçi aldınız ne olur bunların bir kısmını da hastanelere alın. Bu kadar mı acizsiniz? Sanki Türkiye'de 100 tane hastane varda biz buraya 2'şer tane adam koyarsak 200 bin insanı nereden bulacağız? Öyle değil iş. Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı var. Gelirlerinde ciddi bir artış olması icap eder hiç olmazsa bu virüs süreci devam ettikçe. Onların ihtiyaçlarını biraz daha fazlasıyla karşılamaya ihtiyaç var. onlara yapılacak saldırılara engel olabilmek için doğrudan doğruya zecri tedbirlere ihtiyaç var. Güvenlik arttırılmalı” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR, ASLA EKONOMİ KONUŞULSUN İSTEMİYOR”

Muhalefetin gündeme getirdiği konuları iktidarın ciddiye almadığını ifade eden Temel Karamollaoğlu, “Her konuyu sadece muhalefet gündeme getirdi diye elinizin tersiyle itemezsiniz. Böyle hareket ederseniz ülkede istişare kültürünü öldürmüş olursunuz. Sadece muhalefetin sesini keserek bir yere gidemezsiniz muhalefeti terörist ve hain ilan ederek hiçbir şey elde edemezsiniz. İktidar, asla ekonomi konuşulsun istemiyor. Artık anlayın şunu algı operasyonları ile bu ülkeyi düzlüğe çıkartamazsınız. Bir hasta, sadece geçici moralle iyileşemez. İktidarda 18 yıl kalan insanlar, nasıl olur da oturup biz nerede hata yaptık diye kendilerini sorgulamazlar, anlamak mümkün değil” diye konuştu.