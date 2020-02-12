Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a dikkat çeken uyarı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bugüne kadar İdlib’de verdiğimiz şehit sayısı 14’ü buldu. Bu süreçte gözlem noktalarındaki askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi Muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum” açıklamasına ilişkin konuştu.

Karamollaoğlu, Astana ve Soçi sürecinin bitirilmesinin Türkiye’yi savaşa götürebileceğini ifade ederek “İnşallah böyle bir saldırı olmaz ancak bir saldırı varmış intibasını uyandırmak da o kadar zor değil”

diye konuştu.

Karamollaoğlu, konuşmasını söyle sürdürdü:

*Belli bir yerde sanki rejim güçleri ordumuza saldırıyormuş intibasını doğuracak bir saldırı da yapabilir.

*Bu ayrımı Türkiye'nin mutlaka yapması, burada hassasiyet göstermesi gerekir. Biz Suriye'ye karşı harp ilan etmemeliyiz. Bugüne kadar etmedik, farklı unsurları kullandık.

*Soçi ve Astana süreci bitti demek, bizi istesek de istemesek de savaşa götürecek bir adım olabilir. Savaş herkese zarar verir.

*Bunun için ben Jeffrey'nin gelmesini ben hayra alamet bir ziyaret gibi görmüyorum.

*Adeta kışkırtmak için geliyor. Türkiye'de kışkırtıcılar var, sayın Cumhurbaşkanı bunlara itibar etmemeli. Unutmasınlar, Türkiye zarar görürse bugün Türkiye'yi idare edenler baş sorumlu olurlar.

*Niye S-400'leri aldınız? Niye biz size destek veriyoruz bu konuda? Çünkü size dost zannettiğiniz çevrelerden bir zarar olabilir, ancak S-400'ler varsa siz kendinizi savunabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı bu tip kışkırtmalara kapılmamalı